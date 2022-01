Aanhangers vliegen de deur uit: hectisch jaar voor regionale fabrikanten

LEZERSBRIEVEN Lezersbrie­ven | Milieu nog sparen na lege vliegtui­gen? ​| Met zoveel stemmen moet je de klus afmaken

EINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 11 januari in de krant verschenen.

11 januari