Bezuinigen op Oirschotse bieb? ‘Dit is grof afbraakbeleid’

OIRSCHOT - De beoogde bezuiniging op het bibliotheekwerk in Oirschot heeft geen draagvlak onder de inwoners en is ‘dodelijk voor het voortbestaan van een volwaardige eigentijdse bibliotheek’. Dat schrijft het Steuncomité Bibliotheek Oirschot in een brandbrief aan het college van B en W en de gemeenteraad.

In de kadernota, de eerste stap op weg naar de nieuwe begroting, stelt het college voor om flink te bezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage voor de bibliotheek. In plaats van 250.000 euro blijft er voortaan nog maar 150.000 euro over; een besparing van een ton per jaar. Het gemeentebestuur zet daarmee in om een ‘minimale variant’; de bibliotheek wordt slechts een afgiftepunt van boeken. Extra programma's zoals aanpak van laaggeletterdheid, het bieden van een ontmoetingsplek en laagdrempelige cursussen zitten er dan niet meer in.

In 2017 werden 5000 steunbetuigingen opgehaald

Het steuncomité vindt dat sprake is van ‘grof afbraakbeleid van een basisvoorziening voor de Oirschotse gemeenschap’. Nog maar drie jaar geleden werd het budget voor de bieb al flink teruggeschroefd; van vier ton per jaar naar 250.000 euro. Het Steuncomité haalde destijds 5000 handtekeningen op; als steun voor het overeind houden van een bibliotheek.

Sindsdien is de bibliotheek weggegaan in het grote pand op de begane grond bij ssc De Enck. Na ruim een jaar in de oude danszaal in De Enck opende onlangs een nieuwe vestiging in het voormalige theatercafé boven de foyer.

Oirschot nu al karig met subsidie

Het steuncomité rekent voor dat Oirschot nu al zeer karig is met geld voor de bibliotheek. Volgens gegevens van de Koninklijke Bibliotheek geven Nederlandse gemeenten gemiddeld 24,38 euro subsidie per inwoner. In Oirschot is dat nu slechts 13,35 euro.