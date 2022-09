Brandstichting, plunderingen en gijzelingen; rampspoed na Tachtigjarige Oorlog herleeft in Kempenmuseum

EERSEL - Musketgeweren, kanonschoten en Franse en Spaanse soldaten maken zondag deel uit van de opening van tentoonstelling ‘Groot Geweld in Kleine Dorpen’ in het Kempenmuseum in Eersel. Centraal staat de periode na de Tachtigjarige Oorlog in de Kempen.

Een kleine drie maanden lang kunnen bezoekers een kijkje nemen in het leven van bewoners van de Kempen ten tijde van rampspoed. Want het ging er ruig aan toe zo’n 350 jaar geleden. ,,De oorlog was misschien voorbij, maar voor de Kempenaren was er nog lang geen vrede’’, vertelt Lisa Schildermans, conservator van het Kempenmuseum.

Wat een ramp!

De tentoonstelling sluit aan bij De maand van de Geschiedenis, een landelijk geschiedenisevenement. Dit jaar is het thema ‘Wat een ramp!’ Het einde van de Tachtigjarige Oorlog wordt gemarkeerd door de Vrede van Münster in 1648. Maar de rust keerde allerminst terug. Lodewijk XIV zinde nog altijd op gebiedsuitbreiding en de Spanjaarden verlieten Brabant nog niet.

Quote De hele streek was door de oorlog en plunderin­gen uitgeput Lisa Schildermans, Kempenmuseum

,,Kempenaren werden gegijzeld, hun woningen werden leeggeroofd en er was geregeld sprake van verkrachting en moord. De hele streek was door de oorlog en plunderingen uitgeput.” Volgens Schildermans is de inwoners van Kempen niets bespaard gebleven.

De naam van de tentoonstelling is afkomstig van een onderzoek naar de Kempische geschiedenis: Groot Geweld in Kleine Dorpen. ,,Dat onderzoek was voor ons een grote inspiratiebron”, zegt Schildermans. ,,Het heeft onze ogen geopend voor alle ellende die deze streek heeft moeten doorstaan en voor hoe moedig de Kempenaren zijn geweest. We hopen dat de bezoekers mee te geven.”

Oude kaarten en kogels

Oude kaarten van de Kempen, tekeningen en prenten geven een goed beeld van de ellende in die tijd. Ook heeft het museum een divers aantal objecten van het Erfgoedhuis in Eindhoven in bruikleen, waaronder een zwaard, een pistool, een voetboei en kogels. Daarnaast kunnen bezoekers aan de slag met het vinden van de route naar hun huis op een oude kaart en mogen ze hun best doen om het gewicht van een kanonskogel te raden.

De expositie wordt zondag op bijzondere wijze geopend: figuranten en leden van re-enactmentvereniging Borgerij kruipen in de huid van de Kempenaren en laten zien hoe het er in 1648 aan toe moet zijn gegaan. Er worden demonstraties gegeven met musketgeweren en een kanon.

De tentoonstelling is te zien tot en met 11 december.