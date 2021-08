In Luyksgestel en Bergeijk zijn ze enorm trots op 'hun' gouden Harrie Lavreysen: 'Iedereen leeft in spanning mee’

Bladel koopt drie werken van ‘Kempen­schil­ders’ Gindra en De Buck: ‘Het is niet zo dat we ze allemaal willen hebben’

28 juli BLADEL - Het zijn een beetje de lievelingen waar Bladel zijn hart aan heeft verpand. De schilders Joseph Gindra (1862-1938) en Victor de Buck (1855-1916) hebben tenslotte niet voor niks een deel van hun werkzaam leven in het Kempendorp doorgebracht. Sinds woensdag is de gemeente drie schilderijen van het tweetal rijker. ,,Het zijn mooie onderscheidende werken, want het is niet zo dat we nu alle Gindra's en De Bucks willen hebben", zegt wethouder Davy Jansen van Cultuur.