Kunstroute Het Groene Lint krijgt wegbewijzering in Eersel en vergt geduld

EERSEL/VELDHOVEN/EINDHOVEN - De eerste tien kilometer van de kunstroute Het Groene Lint wordt nog deze maand bewegwijzerd. ,,We willen mensen de gelegenheid bieden het Eerselse deel te wandelen, want we weten niet hoelang het duurt voordat de hele route klaar is”, vertellen Jeanette Vermeulen en Anja Thijs van Stichting Kunstroute Het Groene Lint.

De kunstroute is een wandeling van 24 kilometer die Eersel en Eindhoven verbindt. Van platteland naar stad en andersom, in de vorm van een kunstroute van vlechtheggen en kunstobjecten. In 2018 begonnen de voorbereidingen, maar hoe staat het er nu voor?

Hindernissen

Corona, droogte, tekort aan beplanting, herontwikkeling van gebieden, een periode van bezuinigen bij de gemeenten; zomaar een greep uit de hindernissen die het project in de afgelopen jaren kende. ,,We wilden al veel verder zijn, maar veel gebeurtenissen zijn overmacht. Frustrerend is het wel in het begin. Inmiddels hebben we wat meer geduld en doen we wat we kunnen”, vertelt bestuurslid Jeanette Vermeulen. Samen met voorzitter Anja Thijs vertelt ze, bij de ingeplante bomen aan het Kerkdijkje in Steensel, over de wandeling.

Quote De vlechtheg­gen zijn een kunstwerk op zich Jeanette Vermeulen

,,De vlechtheggen zijn een kunstwerk op zich. Kunstenaar Annet Bult heeft de hele route uitgetekend en de heggen markeren die tocht. Ze zorgen voor biodiversiteit, want het zijn verschillende soorten bomen en struiken. Elke gemeente voegt zo’n vier extra kunstwerken aan de route toe, het hangt van de gemeente af hoeveel dat er uiteindelijk worden. We hebben het thema ‘verbinding’ meegegeven, maar iedere gemeente heeft haar eigen cultuurbeleid.”

Eersel naar Veldhoven

Het eerste stuk van de Markt van Eersel naar het Clubhuis van Golfclub Gendersteyn is nu helemaal beplant met heggen en in de gemeente zijn de kunstwerken ‘Het Groene ei’ en ‘Janus’ geplaatst. ,,Het volgende stuk van de route loopt door Veldhoven, maar daar wil de gemeente met Waterschap De Dommel De Run opnieuw laten meanderen. Dus beplanten we daar dit najaar waar mogelijk. We maken gebruik van bestaande paden en zijn afhankelijk van de gemeenten die meewerken. De werkzaamheden aan de N69 hebben ook voor vertraging gezorgd, maar daar kunnen we verder. Het streven van de gemeente Veldhoven is om eind 2023 de heggen geplant te hebben en een deel van de kunstwerken te plaatsen”, zegt Vermeulen.

Ook in Eindhoven is de stichting druk met bespreken van de mogelijkheden voor de route. ,,De High Tech Campus wil aanhaken bij de kunstroute, net als ASML. En de wandeling komt waarschijnlijk langs Genneper Parken. Voordat de hele route af is en de heggen hoog genoeg zijn om gevlochten te worden, zijn we echt jaren verder”, zegt Thijs. ,,Door nu wegbewijzering aan te leggen, geven we mensen de mogelijkheid om in hun lunchpauze te genieten van het groen dat er is in de omgeving.”