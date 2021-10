Reusel-De Mierden verrast Bladel en ondernemers op de Sleutel met onverwachte werk-aan-de-weg-actie

BLADEL - Bladel gaat verhaal halen bij buurman Reusel-De Mierden over grote verkeersproblemen op het Bladelse industrieterrein De Sleutel. Het verkeer had afgelopen week grote moeite het terrein te verlaten omdat Reusel-De Mierden de ontsluitingsweg aan de Reuselse kant had gesloten vanwege werkzaamheden.

Ondernemers en andere gebruikers van de Sleutel werden daar compleet door verrast. De wachttijd om het terrein te verlaten kon oplopen tot drie kwartier. De ondernemers, maar ook gemeente Bladel, waren van de actie van Reusel-De Mierden niet op de hoogte.

De Bladelse wethouder Wim van der Linden antwoordde dat donderdagavond tijdens de raadsvergadering op schriftelijke vragen van Dick Zumker (Bladel Transparant). Diverse ondernemers en werknemers hadden de situatie bij het raadslid aangekaart. Elke dag was het raak op De Sleutel. Ondernemers waren ook ongerust omdat ze geen idee hadden hoe lang het werk zou gaan duren. Zumker noemde dat in zijn vragen een ‘zeer onwenselijke situatie’. Hij maakte duidelijk dat zijn fractie hier bijzonder ongerust over is.

Hij wilde weten of Bladel wist van de werkzaamheden van de buurgemeente. Nee, Bladel was niet op de hoogte, aldus Van der Linden. ,,Wij werden ermee geconfronteerd. Er kwamen signalen binnen, maar toen was het kwaad al geschied.” Volgens de wethouder had Reusel-De Mierden Bladel niet ingelicht, maar de werkzaamheden evenmin gecommuniceerd naar de ondernemers op het industrieterrein.

De afsluiting is op Reusels grondgebied, gaf Van der Linden aan. Reusel-De Mierden had verder geen omleidingsroute aangegeven. Er stonden geen borden langs de weg waar het verkeer iets aan had om een penibele situatie te voorkomen. Van der Linden had informatie dat de weg vandaag, vrijdag 1 oktober, gewoon open zou zijn. ,,Maar over een paar weken is er weer een afsluiting.”

Bladel gaat de gang van zaken aankaarten bij Reusel-De Mierden. Van der Linden: ,,Het is natuurlijk van belang vooraf te kijken naar maatregelen waar gebruikers van de Sleutel iets aan hebben. We gaan hierover in gesprek zoals goede buren dat doen. Ik ben ervan overtuigd dat we hier wel uitkomen samen.”