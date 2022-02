Windmolens in Luyksgestel, een goed plan? Niet volgens vogelliefhebbers: ‘Veelgebruikte vliegroute’

Vijf windmolens staan er, in elk geval de komende tijd nog, in het Belgische natuurgebied Maatheide in Lommel. Ze moeten mogelijk worden verplaatst of afgebroken omdat de Vogelbescherming in Vlaanderen met succes de vergunning aanvocht voor deze, en nog twee te plaatsen turbines. De Vlaamse minister van Omgeving en Energie moet hier nog over beslissen. De Belgische Raad van State woog het gevaar voor trekvogels mee in haar oordeel: er was onvoldoende rekening gehouden met de risico’s voor de vliegende fauna, volgens de hoogste bestuursrechter.