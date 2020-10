Woningen in en bij Oirschots rijksmonument Hof van Solms

Het is een van de meest karakteristieke panden in het centrum van Oirschot, met een roemrijke geschiedenis; het Hof van Solms. Het monument aan de Koestraat gaat in de komende jaren flink veranderen en krijgt een nieuwe bestemming.

Afgelopen week zijn daartoe belangrijke overeenkomsten gesloten. Zo heeft de familie De Kroon het gebouw verkocht aan Janssen de Jong Projectontwikkeling, het bedrijf dat nu plannen voor het 350 jaar oude gebouw verder gaat uitwerken. Tegelijkertijd hebben de gemeente en Janssen de Jong een overeenkomst gesloten die straks de bouw van dertien grondgebonden woningen en 22 appartementen op het achterterrein mogelijk moet maken. De verdeling tussen koop- en huurwoningen moet nog nader worden bepaald. Minimaal zestien woningen gaan tot de sociale sector behoren.

Over woningbouw wordt al jaren gesproken

Afgelopen week zijn de omwonenden ingelicht over de beoogde veranderingen en de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan. Daarmee lijkt eindelijk te gaan gebeuren waarover al vele jaren wordt gesproken. Eerder strandden bijvoorbeeld plannen om het hele gebied - inclusief de strook bij Barcelona aan het Wilhelmina kanaal - tegelijkertijd te ontwikkelen. Inmiddels staan aan de Barcelona in een separaat project 47 sociale huurwoningen in de steigers.

De naam Hof van Solms is historisch. In 1663 schonk gravin Amalia van Solms huize Vredenburgh aan de Oirschotse arts Arnold Fey senior, volgens de overlevering als dank voor een geslaagde operatie. De zoon en opvolger van Fey, Arnold junior, liet het huis afbreken en bouwde aldaar een nieuw pand, dat in 1670 of 1671 werd voltooid; het huidige Hof van Solms.

Commotie over afbreken ziekenvleugel

Het gebouw kende sindsdien vele functies, eigenaren en verbouwingen. In 1904 kochten de Franciscanessen van Oirschot het huis van voormalig burgemeester Van Baar om er zieke zusters te gaan verplegen. De naam werd toen tijdelijk St. Franciscushof. In de jaren tachtig vertrokken de zusters en werd het pand weer verkocht. Eind jaren negentig kwam het gebouw in handen van de familie De Kroon van de naastgelegen brouwerij. Het werd een party- en congrescentrum. Brouwerij Van de Oirsprong nam de exploitatie in 2019 kortstondig over, maar sinds carnaval van dit jaar zijn er al geen activiteiten meer.

Volledig scherm De ziekenvleugel aan de achterzijde van het Hof van Solms werd in 2009 afgebroken, tot boosheid van de Oirschotse erfgoedbeschermers. © Archieffoto Jean Pierre Reijnen

De ziekenvleugel die aanvankelijk tot het klooster behoorde, werd in 2009 gesloopt. Dat leidde tot flink wat commotie bij de verdedigers van het Oirschotse erfgoed. Tot de afbraak werd toen door de eigenaren al besloten met het oog op woningbouw, die nu, ruim tien jaar later, een flinke stap dichterbij is gekomen.