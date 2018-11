Brabant krijgt tonnen voor aanpak vakantieparken

Zorgen

De bijdrage is donderdag bekend gemaakt tijdens een vakantieparkentop in Radio Kootwijk. Daar deelde minister van binnenlandse zaken Ollengren haar zorgen over de parken die het moeilijk hebben. ,,We zien dat steeds meer mensen vast hun intrek nemen in één van de parken. ,,Ouderen, arbeidsmigranten, mensen die onder de radar willen blijven.” Ollengren wees ook op de gezinnen die om financiële redenen illegaal in een chalet of caravan op een vakantiepark wonen. ,,Het is moeilijk voor een bedrijf om terug te gaan, als er eenmaal sprake is van permanente bewoning.”