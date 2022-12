Brabants ‘bladerboek’ over tradities: ‘Die horen bij wie je bent en wat je verbindt’

Verbazing na felle uithaal Oirschotse griffier: ‘Maar na jaren trekken aan een dood paard, ben je het wel zat’

OIRSCHOT - Het is geen geheim dat de samenwerking tussen de vijf Kempengemeenten soms stroef loopt. Maar bij zijn afscheid als griffier in Oirschot had Han Struijs dinsdag een wel heel opvallend advies: ,,Stop de samenwerking. Het was niks, het is niks en het wordt niks.” Daarop wordt verbaasd gereageerd.

22 december