Brabantse zzp'ers tijdens corona: kapster Evy (23) uit Bergeijk zit zonder inkomen maar knipt niet illegaal thuis

Dolfijnthe­ra­pie liet Morris (9) uit Oirschot groeien

16:41 OIRSCHOT - Stichting Morris zamelde anderhalf jaar lang geld in voor dolfijntherapie voor Morris (9) die ernstig meervoudig gehandicapt is. De familie is inmiddels terug uit Curaçao. “Morris heeft sinds we terug zijn veel meer rust in zijn lijf.”