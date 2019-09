Bram van Es (11) uit Bladel genomineerd voor ‘Actieheld'

Wie bij de familie Van Es aan de Doolandweg 52 in Bladel aanbelt, kan de grijze bak en de wervende poster buiten bij de deur niet missen. Zoon Bram (11) spaart oude mobieltjes voor het goede doel, in dit geval het Prinses Beatrix Spierfonds. Dat fonds is niet zomaar gekozen. Bram heeft namelijk zelf een onbekende en zeldzame spierziekte.

Hij kan dat zelf goed vertellen. ,,De diagnose is van drie jaar geleden", legt hij uit. ,,Ik kreeg het heel snel benauwd. De ziekte zit in de spiervezels zelf, maar het gaat ook over het hart en de longen. Ik heb daarom ook last van astma.” Handballen, voetballen, maar ook gymles op school, dat zit er niet in.

Bram gaat naar basisschool De Toermalijn in Bladel, maar hij krijgt ook revalidatie in Eindhoven. De hoop is dat de ziekte stabiel blijft en dat zijn gezondheid zo mogelijk een klein beetje vooruitgaat.

Met zijn moeder Saskia en vader Hans overlegde Bram, want hij wilde graag iets doen voor het goede doel. Daar kwam al snel het spierfonds uit. ,,Er is nu geen enkel medicijntje voor mijn ziekte", zegt hij. ,,Het zou fijn zijn als ze dat nog eens ooit ontdekken.” In kleine kring praatte zijn actie zich rond. De jonge Bram heeft intussen zo'n zestig dozen voor mobieltjes-ophaler WeCollect kunnen klaarzetten. Samen met de knuffels die zijn mama haakte voor het goede doel, leverde dat het mooie bedrag van 1500 euro op. Om die reden is hij een van de tien genomineerden voor de titel ‘Actieheld 2019' van het spierfonds. Zijn actie loopt trouwens nog steeds.

De nominatie alleen al vindt hij geweldig. ,,Het is ook een goede actie, want die apparaten worden gerecycled. Dat is positief voor het milieu.” De hele familie is ingeschakeld, want sommige momenten gaat het hard. Dan verhuizen de dozen naar de gang van oma Nel en oma Miep, die ook enthousiast meedoen. Zijn moeder is doktersassistente in Reusel en spaart mee. ,,Bij onze patiënten ben ik diegene bij wie je moet zijn voor de dokter en je oude mobiel", lacht Saskia van Es.

Op de genomineerde Bladelse scholier kan tot 9 oktober gestemd worden. De teller van ‘Team Bram van Es’ staat nu op meer dan 400 stemmen, maar dat is nog een eind verwijderd van de nummer één die het dubbele heeft. ,,Ik hoop dat er nog mensen van mijn school of anderen in Bladel op me stemmen. Mijn vader werkt bij VDL in Valkenswaard. Daar werken ook veel mensen", zegt hij enthousiast.

Volledig scherm Bram van Es heeft een spierziekte en daarom heeft hij samen met zijn moeder Saskia oude mobieltjes ingezameld. Hierdoor hebben ze 1500 euro weten op te halen. © Sem Wijnhoven/Foto van de Meulen

