Brand bij Van der Heijden Transport in Hapert laait weer op, mogelijk ontploffingsgevaar

De brandweer leek de brand rond 14.30 uur onder controle te hebben. Een paar wagens waren zelfs al teruggekeerd naar de kazerne, maar tegen 15.00 uur laaide het vuur weer op en dat ging heel snel. De rookwolken worden groter en groter. Het dak staat in lichterlaaie. Een enorme rookpluim verspreidt zich over Hapert en omgeving. Alle toeschouwers zijn weggestuurd. Er is een NL-alert afgegeven.



Het distributiecentrum staat in brand, nu proberen ze de omliggende panden als eerste te redden. Het gaat onder andere om een garage. In het pand zelf is nu te veel vuur. De temperatuur is te hoog om te blussen.