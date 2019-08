Brand in bijgebouw in Bladel, vijf bewoners appartementencomplex gered met hoogwerker

Video Jarige pastoor (98) zegent opvallende woning in Bergeijk: ‘Moge Gods zegen over deze pipowagen komen’

17 augustus WEEBOSCH - Zet 5 pastoors tussen de 40 en 98 jaar bij elkaar aan tafel en al gauw gaat het over het geloof. Over verschillende manieren van geloof en over geloof en wetenschap. Maar om met z'n allen een pipowagen te zegenen zijn ze ook niet te beroerd. Verslag van een bijzondere bijeenkomst in de Weebosch (Bergeijk) .