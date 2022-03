Brand in dak van St. Valentinuskapel in Westerhoven

De brandweer kwam ter plaatse om de kapel van ondergang te redden.

De brand ontstond in het dak van de kapel. Het is niet bekend wat de precieze oorzaak is. De brandweer is nog sporenonderzoek aan het doen. De kapel is afgesloten voor bezoekers vanwege leisteen dat mogelijk kan vallen.

In het dorp wordt verslagen op het nieuws gereageerd, vertelt kapelmeester André van Mierlo. ,,Voor heel veel mensen is dit iets heel aangrijpends. De kapel biedt veel troost, en het is een rustgevend en kostbaar plekje in het dorp. Het is het symbool van Westerhoven.”

De kapel wordt door een stichting beheerd. Overdag is het kapelletje voor iedereen geopend die een kaarsje wil branden, wil bidden of de rust wil opzoeken.

Populaire kapel

De St. Valentinuskapel is een populaire plek in Westerhoven en omstreken. Sinds de coronauitbraak trok de kapel aanmerkelijk meer bezoekers. Uit solidariteit met Oekraïne wapperde er sinds het uitbreken van de oorlog een geel-blauwe vlag. Daarnaast is de kapel een veel uitgekozen locatie voor bruiloften en herdenkingen. Jaarlijks vindt er een lichtprocessie plaats op Valentijnsdag, de dag van de heilige waarnaar de kapel is vernoemd.

Volledig scherm Bij de St. Valentinuskapel in Westerhoven heeft donderdagmiddag rond 13.45 uur een flinke brand gewoed. © Fotopersburo Bert Jansen / Rico Vogels

