Brand in verpleeghuis Oirschot vermoedelijk ontstaan door roken van sigaret

video Bewoonster zwaarge­wond bij brand in verzor­gings­te­huis Oirschot

OIRSCHOT - Een vrouw is donderdagavond rond 19.00 uur zwaargewond geraakt bij een brand in woonzorgcentrum Sint Joris aan de St. Jorisstraat in Oirschot. De bewoonster is met een ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

3 februari