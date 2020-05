Brand op Cartierheide in Hapert onder controle

Woningbe­lang en overheden slaan handen ineen voor overname Ves­tia-woningen Bergeijk

16:48 BERGEIJK - Woningbelang in Valkenswaard heeft de intentie de Vestia-woningen in Bergeijk over te nemen. Maar om dat mogelijk te maken, zullen overheden een flinke steen moeten bijdragen.