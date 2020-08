Brand op terrein van kippenstal in Hoogeloon

Willem en Janny uit Oirschot blij met reuring in de vergrijsde jachtha­vens

10:57 AALST/HEUSDEN/OIRSCHOT - Dat door de coronacrisis meer mensen hun vakantie op het water doorbrengen, is ook in de jachthavens duidelijk merkbaar. Het is er druk. En niet meer alleen met vooral senioren, zoals de afgelopen jaren het geval was, maar ook weer met jongeren en gezinnen. En dat komt de sfeer ten goede.