Brand tijdens opruimwerkzaamheden bij Van der Heijden Transport in Hapert

De brandweer is met twee blusvoertuigen aanwezig om de brand na te blussen. Volgens de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost is de brand ontstaan door de droogte van de materialen. ,,Om de restanten goed op te kunnen ruimen, moeten deze droog zijn. Maar door die droogte ontstaat er ook sneller brand. We zijn nu in overleg met Van der Heijden en de aannemer die de rommel opruimt, om te kijken hoe we zo min mogelijk overlast veroorzaken voor de omgeving.”

Drie kwartier later leek het erop dat de vlammenzee onder controle was, een aantal wagens van de brandweer keerde zelfs al terug naar de kazerne. Maar niet veel later laaide het vuur weer op. Dat ging zo snel dat het pand niet meer te redden was. Het pand stortte uiteindelijk in, waarna er niets meer over was dan een karkas.