Brand woedt op eerste verdieping van vrijstaande villa in Duizel

Dorpslo­pers brengen geld bijeen voor KWF met trailrun en wandel­tocht

HOOGE MIERDE – De hardlopers en wandelaars van de Dorpslopers uit Hooge Mierde organiseren op zondag 6 maart een wandeltocht en trailrun. De deelnemers gaan over mooie paden in het bosgebied van Landgoed de Utrecht. De tocht heeft als doel geld bijeen te brengen voor het KWF en met enkele ex-kankerpatiënten in de organisatie weten ze wat daar nog nodig is.

13 februari