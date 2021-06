Branden Zwarte Bergen waarschijnlijk aangestoken, dader(s) en motief nog onbekend

Nieuwe pastor in Eersel is geen ‘sacramen­ten-boer’; Stefan Schevers wil in lastige tijd samen met de mensen de parochie dragen

1 juni GEMERT/EERSEL - Met een trompetsolo vanuit de kerststal voor de kerk in Gemert of met een entree per paard tijdens Werelddierendag verraste pastor Stefan Schevers kerkbezoekers in Gemert-Bakel. Die gemeente heeft hij inmiddels achter zich gelaten om aan de slag te gaan als pastor in de parochie Sint Willibrordus in Eersel.