Brandende vrachtauto bij Knegsel, A67 richting Eindhoven weer open

Man (23) zwaarge­wond nadat hij macht over stuur verliest en tegen boom botst in Westerho­ven

WESTERHOVEN - Een man (23) uit Luyksgestel is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. De man reed van Westerhoven naar Bergeijk toen hij de macht over het stuur verloor, een boom schampte en daarna frontaal tegen een andere boom botste. Onduidelijk is waarom het misging.

17 oktober