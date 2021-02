Brandweer blust brandende bestelbus op A58 bij Oirschot

Necrologie Olijke oorlogsve­te­raan én oudste inwoner van Bladel Harry Sloots (103) overleden

7 februari BLADEL - Als rasechte Eindhovenaar vond hij in zijn laatste levensjaren nog een warm nieuw thuis in de Kempen, waar hij perfect in het profiel van de Contente Mens paste. Goedgemutst en altijd in voor een geintje. Harry Sloots (103) overleed dinsdag als oudste inwoner van Bladel. Achter die lach ging een roerig oorlogsverleden schuil.