Brandweer Luyksgestel krijgt etentje als bedankje

LUYKSGESTEL - Natuurlijk krijgt de vrijwillige brandweer van Luyksgestel wel eens een bedankje, een kaartje of een bloemetje. Of gewoon een handdruk of een complimentje. Maar een etentje voor het hele korps? ,,We waren er echt helemaal door verrast", aldus brandweercommandant Frans van der Meijden. ,,Ontzettend leuk om zo'n attentie te mogen krijgen.”

Het etentje is een actie van Bart van Schijndel (29), eigenaar van restaurant Aangenaem aan de Dorpstraat in Luyksgestel. Van Schijndel woont bij zijn ouders, niet ver van zijn restaurant. ,,Twee weken geleden heeft bij ons thuis brand gewoed", zegt hij. ,,Bij het aansteken van een gaskachel onder een overkapping in de tuin ontstond een steekvlam. In een razend tempo werd dat een flinke brand. Midden in de brandhaard stond ook nog een gasfles. Dat maakte het allemaal best even spannend”, aldus de restauranthouder met enig understatement.

De Luyksgestelse brandweer stond binnen 4,5 minuut voor de deur. De brand was snel geblust. De overkapping overleefde het niet, maar de rest bleef gespaard. Van Schijndel is daar dankbaar voor, want het had heel anders kunnen aflopen. ,,Je staat er niet bij stil, maar deze mensen staan dag en nacht klaar om de gemeenschap te helpen. Ik merk nu zelf wat dat betekent.” De Luyksgestelnaar nodigde het hele korps, negentien man sterk, daarom uit voor een etentje donderdagavond bij Aangenaem. Hij zegt zich bevoorrecht te voelen dat hij een restaurant heeft en dit zo kan doen. Thuis in de keuken was het waarschijnlijk een wat ander verhaal geworden. ,,Ze zijn belangrijk voor ons. Daarom doe ik dit.”

Coquilles

De Luyksgestelse brandweer rukt ongeveer veertig keer per jaar uit, legt Van der Meijden uit. ,,We vinden het belangrijk dat we snel klaar staan.” Overigens had Van Schijndel op de avond van de brand ook een beetje geluk. Het complete brandweerteam was bij de kazerne aan het oefenen en hoefde maar in het voertuig te stappen. Maar ook in andere omstandigheden zijn ‘de jongens’ snel, aldus de commandant. ,,Luyksgestel is maar een klein dorp. We zijn snel bij de kazerne en we zijn ook snel bij de brand.”