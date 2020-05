Brandweer nog aan het nablussen bij Van der Heijden Transport in Hapert, weer vlammen en rook zichtbaar

Van der Heijden Transport wil snel aan de slag na grote brand in Hapert: ‘Dinsdag gaan we gewoon rijden’

30 mei HAPERT - De brandweer is zaterdagochtend nog altijd druk bezig met de zeer grote brand die vrijdagmiddag uitbrak in het inmiddels ingestorte pand van Van der Heijden Transport in Hapert. Er is gestart met sloopwerkzaamheden om de brandende restanten van het gebouw te kunnen afblussen. Dat gaat gepaard met zware explosies. Volgens de brandweer gaat dat nog de hele dag duren. Rookontwikkeling en overlast zullen blijven aanhouden.