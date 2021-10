Brandweer voor tweede keer naar boer in Middelbeers om maïskuil te ontluchten

Een grote, veilige vrienden­groep waarin niet alles hoeft te lukken; Scouting Rythovius jubileert

6 oktober RIETHOVEN - ,,Ongeacht identiteit, seksualiteit of wat dan ook, iedereen is welkom bij de scouting. Kinderen voelen zich veilig’’, zegt staflid Hanneke Steenis (24) over de zestigjarige Scouting Rythovius Riethoven/Westerhoven. Voorzitter Reon Smits (27) vult aan: ,,Fijn dat we na zestig jaar nog steeds scoutsspellen kunnen aanbieden.’’