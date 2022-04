Brandweer voorkomt explosie bij gasfles die vlam vatte in Eersel

Eén nieuwe Officier in Oirschot en twee keer Lid in de Orde van Oran­je-Nas­sau

OIRSCHOT - Drie inwoners van de gemeente Oirschot werden dinsdagochtend verrast door burgemeester Judith Keijzers-Verschelling. Zij kregen bij hun huis een lintje opgespeld vanwege hun jarenlange maatschappelijke en beroepsmatige verdiensten. Het gaat om twee nieuwe Leden in de Orde van Oranje-Nassau en één Officier. Vorig jaar waren dat er tien in totaal: acht Leden en twee Ridders. Hieronder de gedecoreerden in alfabetische volgorde.

14:14