Brandweerman Kees voorop in eerste One Night of Horror in Vessem

VESSEM - Het was zaterdagavond niet pluis in de bosrijke omgeving van de Buikheide. Gillende meisjes, afgezaagde ledematen, griezels en een dode die opstaat uit een doodskist.

De doorsnee burger moet er niet aan denken om ’s avonds een aardedonker bos in te lopen. In Vessem kozen 170 durfals er vrijwillig voor tijdens One Night of Horror. Het evenement van Jong Nederland Vessem en De Beijer Pompoenen vond voor het eerst plaats.

Voor de eigen leden houdt Jong Nederland elke twee jaar al een spooktocht. De leiding is er dan ook bedreven in om enge acts te bedenken. ,,Het is niet echt laten schrikken. We voeren een stukje eng toneel op”, zegt bestuurslid Corneel Scheepens.

Leden bedenken acts zelf

,,Er zijn tien bemande posten en enkele onbemande posten. Er staan zo’n dertig leden en oud-leden van Jong Nederland in het bos. Ze bedenken de act en vullen die zelf in. Er zijn er bij die gaandeweg de avond de act nog weten uit te breiden”, weet Dirk Jacobs.

Er komt qua organisatie nogal wat bij kijken, volgens het bestuurslid. Niet alleen de vergunning, maar ook aan EHBO, verzekering en verkeersregelaars moet worden gedacht. Verder zijn politie en brandweer van de tocht op de hoogte gebracht.

De aangemelde groepen hebben allemaal een tijdslot gekregen om te starten. De eerste groep start om 19.30 uur aan de vijf kilometer lange beproeving. ,,Elke vijf minuten vertrekt er een groep. De laatste groep begint rond 22.00 uur”, vertelt Franka de Beijer.

Quote Echt geschrok­ken van griezel met rammelende gereed­schaps­kist Lucas van de Huygevoort

Lucas van de Huygevoort (12) loopt de tocht met zijn opa Kees van de Huygevoort. Iemand van de organisatie brengt het duo naar het startpunt waarna ze de tocht samen voortzetten. Verlichte ringen en staafjes geven de route aan in het pikdonker.

Lucas is niet bang. ,,Ik heb al spooktochten in Geldrop en Veldhoven gelopen.” Toch is hij er niet helemaal gerust op en laat opa Kees voorop gaan. Als lid van de vrijwillige brandweer in Vessem heeft hij wel voor hetere vuren gestaan.

Onderweg verstopt het duo zich kort in de bosrand om even later een achtervolgende groep met succes de stuipen op het lijf te jagen. Dan naderen ze een auto-ongeval. Terwijl ze gefixeerd zijn op het rokende wrak verschijnt er uit het niets een griezel met een rammelende gereedschapskist. ,,Daar was ik echt van geschrokken”, bekent Lucas aan het einde van de barre tocht.