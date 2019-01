Brandweervrijwilliger Frank Rovers uit Reusel stopt na 29 jaar: ‘Geen ruimte voor het lokale bij de brandweer’

Dat de vrijwilligers vorige maand geen toestemming kregen om Sinterklaas en Zwarte Piet met de brandweerwagen naar een school in Bladel te brengen, was voor hem de druppel. Een jaar eerder was daar ook al gedoe over geweest. „De operationeel manager vond het onverantwoord, die brandweerauto op het schoolplein met al die kinderen.” Toen werd het via een leidinggevende nog opgelost, nu ging er definitief een streep door het plan. „De manager was bang dat alle andere scholen het ook zouden willen. Het gaat over één wagentje, een paar honderd meter met zwaailichten en sirenes”, zegt Rovers verontwaardigd.