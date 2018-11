Broeder Fons neemt afscheid van zijn pelgrimshoeve in Vessem

In 1979 vestigden zich zes broeders van de Congregatie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes in een boerderij in de Servatiusstraat. Het was een communiteit waar de broeders werkten en er mensen ontvingen die behoefte hadden aan rust en bezinning. Broeder Fons liep in 1989 met een loopmaat de pelgrimsroute van Vessem naar Santiago. ,,2400 kilometer in drie maanden. We gingen als twee vreemden weg en kwamen als vrienden terug.” Onderweg zagen de twee veel afgedankte spullen liggen. ,,Oppakken, opknappen, verkopen en het geld aan de allerarmsten geven”, zei zijn medeloper. Broeder Fons voelde zich wakker geschud. ,,Ik ging op zoek naar een boerderij. Na veel vijven en zessen kon de congregatie een pand aan de Jan Smuldersstraat kopen. In 1991 startten we er een ontmoetingscentrum met kringloopwinkel: de Jacobushoeve. Daar zijn nu honderddertig vrijwilligers bij betrokken.”