Broedseizoen én een nieuwe rechtszaak zorgen voor uitstel van herstel zandpad naar huis Jan de Rooy

Wordt het zandpad aan de Kromvense­dijk in Middel­beers nou verhard of niet? En wie betaalt dat? Gemeente Oirschot lijkt het ook niet meer te weten

5 maart MIDDELBEERS – Weer is er gekrakeel rond het pand van Jan de Rooy aan de Kromvensedijk, nu weer over de toegangsweg. Maar het is amper te volgen wat de gemeente er nu mee wil: verharden of niet? En wie betaalt dat dan?