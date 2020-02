Broers en zussen Van Es samen 900 jaar: ‘We kenden moeder niet anders dan met een baby aan de borst’

Alle dertien zijn ze er nog, in leeftijd variërend van zestig tot 77, de zussen en broers Van Es. Ze zien elkaar nog graag en zéér geregeld. Ze wonen ook allemaal in een cirkel van hooguit vijftien kilometer van de ouderlijke woning in Middelbeers, dat werkt ook mee natuurlijk. ,,We hebben nogal wat festiviteiten, met al die verjaardagen, ook van de zwagers en schoonzussen”, vertelt Ad van Es (77). ,,Daarnaast hebben we nog de vaste dingen, zoals de Nieuwjaarsreceptie, de familiedag, het caravanweekend, de zussendag en de moeder-dochterdag. Het is altijd een gezellige boel. Bij de Nieuwjaarsbijeenkomst werd het geluid van ons gebabbel op 85 decibel gemeten: dan weet je het wel”, vertelt de oudste met een lach.

Corry van den Putte-van Es (66) vult aan: ,,Wij zijn alle dertien héle verschillende karakters en toch klikt het goed.” Haar zus Miek Hendriks-van Es (76): ,,Dat komt omdat we elkaar ook de waarheid durven vertellen. Er blijft dan geen wrevel hangen. We kunnen ook altijd weer vergeven en vergeten.”

Middelbeers

De familie kwam in 1953 met negen kinderen vanuit Breda in Middelbeers aan. Vader Van Es wilde zijn tuindersbedrijf uitbreiden, wat in Breda niet mocht. ,,De familie van wie vader de boerderij kocht aan de Molenbroekseweg was eerder die dag met de boot naar Canada vertrokken: het gebruikte servies stond nog op tafel”, herinnert Jan van Es (73) zich nog.

Het ouderlijk huis aan de Molenbroekseweg waar het gezin in 1953 kwam wonen.

Met dertien kinderen en een druk bedrijf was het altijd een bedrijvige boel in huize Van Es. ,,We aten altijd in twee shifts. Moeder stond de hele dag te braden en onze Miek was als oudste van de meisjes een tweede moeder”, herinnert Corry zich nog. ,,En ‘s avonds sneed moeder meer dan honderd boterhammen voor de volgende dag. Ik ken moeder uit die tijd ook niet anders dan met een baby aan de borst, in de goeikamer, met een flesje donker bier erbij.”

Truus Smulders

,,Aan burgemeester Truus Smulders hadden we destijds veel te danken. Zij regelde voor vader een ventvergunning voor de groentewagen en zorgde dat ik niet in militaire dienst hoefde”, aldus Ad. Corry weer: ,,Het bedrijf zorgde voor veel werk, ook voor de kinderen. Dan werd er door vader een kist spruiten op de tafel gekiept en moesten de oudsten helpen schoonmaken. Wij jongere kinderen speelden onder de tafel met de schillen.”