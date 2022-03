Broers Huijbregts rollen glasvezel verder uit in Reusel-De Mierden

De broers Dennis en Tommy Huijbregts, die Brofiber ooit begonnen omdat ze ervan overtuigd waren dat ook de gewone man in de straat snel internet moet kunnen hebben, kregen afgelopen week de zegen van het Reuselse college.

,,Dennis en ik woonden met onze ouders in het buitengebied en daar was het internet dusdanig traag dat we nauwelijks een mailtje konden sturen,” legt Tommy Huijbregts uit. ,,Toen we ons daarin gingen verdiepen beseften we dat we dat enkel konden veranderen als we zelf de handen uit de mouwen staken. We merkten dat er in het Kempische buitengebied nog geen initiatieven waren om internet te versnellen en besloten zelf de mouwen op te rollen.”

Snel internet in het buitengebied

Samen met gelijkgestemden richtten ze de coöperatie KempenGlas op en daarmee kregen de inwoners in het buitengebied van de gemeenten Oirschot, Moergestel, Bladel en Reusel-De Mierden al hun snelle internet.

,,Als broers richtten we daarna Brofiber op, zegden beiden onze baan op en begonnen te bouwen aan een betrouwbaar en modern netwerk waar inmiddels al een flink aantal kempische ondernemers op aangesloten zijn. Nu komt er een tweede fase en richten we ons op de inwoners binnen de kom van Reusel en ook de kleinere dorpen.”

De broers weten hun activiteiten, maar ook hun overtuiging, inmiddels aardig over te brengen op de inwoners, zo zijn er onlangs al 700 woningen in de kern Reusel verglaasd, de rest volgt later dit jaar. ,,Wij hebben een pakket samengesteld waardoor iedereen laagdrempelig in kan stappen,” legt Tommy uit. ,,Voor elke woning in de straat wordt een aansluiting voorbereid en wie werkelijk deelneemt krijgt de glasvezelkabel voor 150 euro binnen gelegd op een plek die de bewoners zelf aangeven. Een ander voordeel: aan dit glasvezel is probleemloos en zonder veel extra kosten de beveiliging van je huis te koppelen en ook sociale alarmering, waar vooral ouderen van kunnen profiteren.”

Clubkascampagne

In navolging van de Rabobank die ooit een clubkascampagne startte, doen de broers dat nu zelf ook onder de slogan ‘spek de kas met glas’. ,,Iedereen die deelneemt krijgt drie maal tien euro om weg te geven aan een vereniging,” legt Tommy uit. ,,Wij doen dit omdat we zelf verenigingsmensen zijn, zo hebben we beiden bij Reuselsport gevoetbald en Dennis heeft nog de Zuiderburen mee heropgericht.”

De campagne van hun Brofiber wordt deze week al in Reusel verder uitgerold. Zodra inwoners zich aanmelden kan het zomaar gebeuren dat ze enkele weken later al het snelle internet en optimale ontvangst van tv en telefonie hebben. Na aanmelding neem je afscheid van je huidige provider en Tommy voorziet dat met de keuze uit zeven nieuwe providers vrijwel iedereen hier ook nog eens goedkoper uit is.