Broers Pijnenburg zwaaien scepter over Lappelekkursrijk Hoogeloon

A67: introductie A67: Een dichtge­slib­de slagader

18 januari Vaste prik in de verkeersinformatie: langzaam rijdend of stilstaand verkeer op de A67 tussen Someren en Leenderheide. Of tussen Venlo en Asten. Of tussen de Belgische grens en De Hogt. De slagader van Zuid-Oost Brabant is dichtgeslibd.