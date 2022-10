Bronzen beeld ‘Kattendans’ Bergeijk van sokkel gezaagd

Bezoek Commissa­ris van de Koning Ina Adema aan Bergeijk: ‘Ik ben trots op wat ik hier zie’

BERGEIJK - In haar werkbezoek aan de gemeente Bergeijk sprak Commissaris van de Koning Ina Adema niet alleen met de gemeentebestuurders, maar kreeg ze ook een indruk van een aantal verenigingen die in de dorpen actief is. ,,Ik ben trots op wat ik hier heb gezien”, zo zei ze desgevraagd over haar indruk van de verenigingen die een presentatie gaven. Ze sloot haar bezoek af met een padelwedstrijdje met wethouder Kuijken tegen de wethouders Van Dalen en Luijten.

28 september