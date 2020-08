Broodjesbar Bergeijk Centraal moet beleving in het dorp vergroten

Gertjan van Gerven koos de naam Bergeijk Centraal om te verwijzen naar de centrale plek van zijn zaak in het dorp, dat hij Bergeijk centraal wil zetten en de unieke Kempisch belegde broodjes afgezet tegen die op Centraal Stations zoals in Amsterdam, Oslo of Parijs. Nu wordt achterin nog druk gewerkt dat alles goed draait, maar vanaf zaterdag gaan zijn vrouw Yvonne (41) en hij dit concept over Bergeijk uitrollen.

GertJan komt oorspronkelijk uit Lage Mierde en werkte eerder als IT’er en was de laatste jaren veel op reis voor de organisatie van festivals. ,,Ik stond in november nog in Mexico. Naast mijn werk als Citymarketeer voor Beleef Bergeijk, wat ik twee dagen doe, wilde ik iets daarnaast hebben. Ik ben gestopt met de festivals. Mijn vrouw Yvonne gaat de kar trekken en ik ga de bezorging van de broodjes doen.”

Bergeijk moet meer gaan leven vindt hij. ,,Ik heb hier op het plein voor ons enkele tenten geregeld, waar nu geregeld mensen gebruik van maken met allerlei evenementen.” In de raad van Bergeijk is door Groen Links/PvdA ook voorgesteld om deze weg voor zijn zaak alleen nog maar toegankelijk voor fietsers te maken. Ook de geparkeerde auto’s op de stoep voor zijn zaak zijn hem een doorn in het oog. ,,Hier moeten terrasjes komen en mensen moeten hier iets gaan beleven wat echt Bergeijk is. Bergeijk Centraal staat voor het landelijke beleg met rosbief en reepjes kip.”

Avontuur

Ze gaan ook goed naar de klanten luisteren en eventueel bijsturen. Voor beiden is het iets nieuws. Yvonne werkte enkele dagen per week bij een fysiotherapeut in Eindhoven en deed daar de planning. ,,Het is voor ons een avontuur”, zegt GertJan. Alleen eerste werknemer Martina uit Eindhoven komt uit de horeca . ,,We staan open voor feedback. Bergeijk Centraal moet vooral een beleving worden. Het moet een oud stationsrestaurant zijn, met jazzmuziek op de achtergrond waar bijvoorbeeld ook de postbode even tijdens zijn ronde binnenloopt voor een broodje en een kop koffie. Als je hier met tweeën een broodje wilt eten kun je voor tien euro een Kempisch goed belegd broodje krijgen.”

Ondertussen wachten hun kinderen Fee (15) en Sid (13) geduldig tot de fotograaf zijn plaatje bij het verhaaltje komt schieten. Het pand is sfeervol ingericht met aan één wand in tegels de naam Bergeijk Centraal. ,,Ik heb alles zelf gedaan; alleen had ik een loodgieter en een tegelzetter nodig. De rest hebben we zelf bedacht en uitgevoerd.”

Broodjesbar Bergeijk Centraal is van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00-18.00 uur geopend en op zondag en maandag gesloten. Info: bergeijkcentraal.nl of mail: info@bergeijkcentraal.nl.