Broodjeszaak Bergeijk Centraal pop-up afhaalpunt voor sushi van Mood

BERGEIJK - Inwoners van Bergeijk hoeven straks niet meer naar Eindhoven voor de populaire sushi van restaurant Mood. Die kunnen ze in december tijdelijk afhalen in hun eigen dorp, bij broodjesbar Bergeijk Centraal.

Al dagenlang gonst het rond op social media: zou horeca-onderneemster Eveline Wu een nieuwe vestiging van haar succesvolle Mood-restaurantconcept in Bergeijk gaan openen? Die geruchten werden aangewakkerd door mysterieuze boodschappen die de afgelopen dagen op Facebook en Instagram verschenen met de tekst ‘Mood is looking for Bergeijk’.

Voor wie wil weten hoe de vork nu echt in de steel zit: een nieuwe vestiging van Mood gaat er niet komen in dit dorp. Maar er komt wel een tijdelijk afhaalpunt voor de vermaarde sushi van dit restaurant: gedurende een week in december kunnen Bergeijkenaren de lekkernij bestellen en ophalen in broodjeszaak Bergeijk Centraal.

Wisselend aanbod van populaire gerechten uit regio

Eigenaar Gert Jan van Gerven wil na de Mood-sushi nog meer populaire gerechten van andere horeca-ondernemers uit de regio tijdelijk in zijn zaak gaan verkopen. ,,We gebruiken daarbij de metafoor van een trein (de Foodexpress, red.) die hoogstaande fastfoodgerechten uit andere culturen naar onze zaak- ‘station’ Bergeijk Centraal- kan brengen. Nu is dat sushi uit Japan, maar een volgende keer kan dat bijvoorbeeld saté uit Indonesië zijn van een ander bekend restaurant. Of de trein brengt een bepaald seizoensproduct naar ons toe, zoals cocktails of chocolade.”

Proeftuin voor horeca-samenwerking

Eveline Wu is verheugd over het feit dat haar sushi straks ook in Bergeijk te bestellen is. ,,We maken de sushi in onze eigen restaurants en leveren die af bij Bergeijk Centraal. We zijn erg benieuwd hoe het gaat lopen in de Kempen.” De Foodexpress moet een soort proeftuin worden, waarin horeca-ondernemers van elders de samenwerking met Bergeijk Centraal kunnen aangaan. Van Gerven: ,,Mocht de sushi-verkoop een succes zijn, dan kunnen we deze actie nog eens herhalen.”

Van Gerven verbindt data uit social media en horecasoftware met elkaar om het tijdelijke assortiment van de Foodexpress op af te stemmen. ,,We kunnen via de verkoop en reacties op social media precies zien welke producten goed lopen, en waar vraag naar is. Omdat we de gerechten maar tijdelijk verkopen, hoeven we ook geen risicovolle investeringen te doen. Terwijl we elkaar als horeca-ondernemers zo wel kunnen helpen. Dit nieuwe concept kan de redder worden van kleine zaken in deze moeilijke coronatijd.”

