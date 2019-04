Brug Oirschot komt er; wethouder maakt excuus

Dat is de conclusie van de raadsvergadering die dinsdagavond werd gehouden. Voor een goedgevulde publieke tribune ging een ruime meerderheid akkoord met het voorstel van het college. De meerkosten, voortvloeiend uit het aanbestedingsconflict met Ballast Nedam, worden door de raad geslikt. Het gaat in totaal om ruim zeven ton: 500.000 euro om de problemen met de bouwer af te kopen en ruim twee ton aan gemaakte kosten.

Oppositie

Ook De Gewone Man heeft altijd fel oppositie gevoerd tegen een brug op deze plek over het kanaal, maar besloot nu toch in te stemmen. Het alternatief was voor de fractie niet acceptabel. Immers, stoppen met het project zou evenveel of zelfs duurder zijn dan het bouwen van de brug. ,,Zoveel geld laten verdampen en er niets voor terugkrijgen, dat is niet uit te leggen”, aldus fractievoorzitter Paul van den Biggelaar.