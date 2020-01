Brug Oirschot nadert spectaculaire voltooiing

OIRSCHOT - De voetgangers- en fietsersbrug over het Wilhelminakanaal in Oirschot krijgt steeds meer vorm. De meest spectaculaire stap staat gepland voor zaterdag 15 februari: dan wordt het bruggedeelte in één keer op zijn plek gehesen vanaf pontons.

De zogenoemde vakwerkbrug gaat straks nieuwbouwwijk Moorland en het dorpscentrum met elkaar verbinden, maar de weg ernaartoe was er een met veel kuilen en gaten. Aan het besluit om de brug aan te leggen ging al veel (politiek) gekrakeel vooraf. Later was er aanbestedingsgeschil tussen de gemeente en het bedrijf Ballast Nedam, een conflict dat de gemeente Oirschot veel extra geld kostte en op dit moment onafhankelijk wordt onderzocht door de Rekenkamercommissie. Recent nog was er vertraging doordat de draagkracht van de pijler aan de centrumkant opnieuw onderzocht moest worden.

Maar inmiddels is de aanleg flink gevorderd. Op de kades is al het nodige metselwerk verricht; het begin van de helling richting de brug. Ook de twee pijlers zijn nu klaar; de zuidelijke pijler was al klaar, deze week is het beton voor de pijler aan de centrumzijde gestort.

Operatie

De plaatsing van de hoofdoverspanning wordt een complexe, boeiende operatie. De brug wordt nu in een fabriek in Kampen (Overijssel) gemaakt en vervolgens over allerlei waterwegen richting Oirschot vervoerd.

Op 15 februari wordt de brug 's middags in zijn geheel op zijn plaats gehesen door grote hijskranen. ,,De straten aan de noord- en zuidzijde worden op die dag enkele uren afgesloten. Aanwonenden worden daarover snel geïnformeerd", zegt projectleider Roland Hermans. ,,Er wordt een locatie ingericht waar belangstellenden goed zicht hebben op wat er gebeurt. We verwachten best veel toeschouwers, ook gebaseerd op ervaringen bij soortgelijke projecten elders in het land."