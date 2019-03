‘Brug op palen’ A58 Spoordonk iets lager

Dat is een van de uitkomsten van het onderzoek dat in opdracht van Rijkswaterstaat is uitgevoerd door Witteveen+Bos. Het ingenieursbureau heeft in kaart gebracht hoe binnen het beschikbare budget van 17 miljoen euro – beschikbaar gesteld door Rijkswaterstaat en provincie - een ecopassage kan worden aangelegd. De wens is dat de natuurgebieden ten noorden en zuiden van de A58 weer verbonden worden en dat voetgangers en wilde dieren als edelherten en reeën onder de weg door kunnen lopen.

Inwoners van Spoordonk ageerden tegen de voorgestelde beekpassage, die ruim vier meter boven maaiveld zou uitkomen en tot veel extra geluidsoverlast zou leiden in het Oirschotse kerkdorp. Nu is een variant gekozen waarbij het maaiveld wordt verlaagd, waardoor ook de brug minder hoog hoeft te zijn. De 3 meter is overigens nog niet definitief. Als de provincie nog extra budget vindt, zou de brug in het ontwerp nog een fractie hoger kunnen worden.

Inspraak

Wethouder Jan Heijman van de gemeente Oirschot is blij dat de beekpassage iets lager wordt, zegt hij. ,,Hier hebben de inwoners van Spoordonk om gevraagd.” Wel maakt hij zich zorgen over de inspraakmogelijkheden. Rijkswaterstaat is bezig met de afronding van het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) van de verbrede A58 en wil geen nieuwe vertraging. Daarom is besloten om in het OTB een vlakke passage in te tekenen en pas in een definitief Tracé Besluit (TB) de brug bij Spoordonk mee te nemen. ,,De vraag is nu wanneer de inwoners van Spoordonk de gelegenheid hebben om hun stem te laten horen”, zegt Heiman. ,,Waar in het proces zit het inspraakmoment? Dat zullen dat nauwgezet in de gaten houden.”