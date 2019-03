‘Bruisend Wintelre’ legt leven vast op film

Op de zwartwitbeelden van de film uit 1968 is een nog jonge Peter Verheggen te zien. Hij kon toen niet bevroeden dat hij een halve eeuw later zelf met een camera op pad zou gaan als één van de zeven filmers van een nieuw tijdsbeeld van zijn dorp. ,,We hebben getracht er een mensenfilm van te maken”, zegt Jan-Wim van de Sande, penningmeester van de Stichting Avondwandelvierdaagse. In 2017 nam de stichting het initiatief om een nieuwe film te maken. ,,De eerste film dateert uit 1968 en in 2018 werd voor de vijftigste keer de wandelvierdaagse gehouden.”