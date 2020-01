Bruisende dorpsgemeenschap van Westerhoven viert het nieuwe jaar met onthulling logo

Op de grond liggen houtsnippers en overal staan warmtebronnen. Door enkele obers wordt champagne uitgedeeld in plastic glazen. Iedereen begroet elkaar. Een gemoedelijke sfeer die nog wordt vergroot als fanfare Irene onder leiding van dirigente Karin van Dijk met een flashmob het plein al spelend betreedt. Binnen in gemeenschapshuis De Buitengaander kunnen kinderen lasergamen. Justin Coppens (9) en Loek van Kruijsdijk (9) hebben zojuist hun spel afgerond. Justin is helemaal bezweet en krijgt van spelleider Kevin Philipsen te horen dat zijn vriend Loek heeft gewonnen.

Buiten speelt de fanfare en vertelt Jack Adams dat hij 48 jaar geleden uit Eindhoven in Westerhoven kwam wonen en toen al na een maand betrokken werd bij de begrafenis van een buurtgenoot. Ook de carnavalswagen werd toen in zijn oude boerderij gebouwd. Hij vindt het nog steeds heerlijk wonen in het dorp.

Met open armen ontvangen

In een van de tentjes is een verzameling houten vogelhuisjes te vinden die door Piet Adriaans en buurtgenoten zoals Toon Compen zijn gemaakt en nu worden verkocht voor de jeugd van Wij groeien op dat onderdeel is van Wij Westerhoven. “We komen elke week bij elkaar en maken dan de vogelhuisjes in de vorm van de Valentinuskapel of andere herkenbare gebouwen in Westerhoven,” weet Compen. Het jonge stel Milou en Tom de Jong wonen nu drie jaar in Westerhoven. Milou komt uit het Limburgse Horn en haar man Tom uit Bergeijk. “We werden met open armen ontvangen,” vertelt Milou. Ze komen ook elk jaar naar het Winterfeest.

Dan grijpt Siem van Beek van Wij Westerhoven de microfoon en gaat in het midden van de cirkel staan. “Op initiatief van Pieter Bax is Wij Westerhoven ontstaan om daarmee de leefbaarheid van Westerhoven in de toekomst te garanderen. Om iedereen buiten Westerhoven te laten zien dat daar iets bijzonders aan de gang is willen we een groot rood beeldmerk van 13 meter bij de ingang van Westerhoven ter hoogte van de rotonde aan de Heuvel laten verrijzen. We hebben vanmiddag hier al een stukje van staan.”

Onthulling