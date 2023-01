Brusselse bluesartiest Bai Kamara trapt Club Aquino in Bergeijk af

Brandweer haalt slachtof­fer uit drijfzand in Lage Mierde

LAGE MIERDE - De brandweer is donderdagochtend uitgerukt vanwege een opvallende melding. De hulpdiensten werden rond 9.20 uur opgeroepen omdat iemand zou vastzitten in drijfzand in Lage Mierde.

22 december