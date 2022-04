Brutale diefstal van leuningen op loopbrug over N69: ‘Vermoedelijk te maken met hoge staalprijs’

Akkoord over cao kleinme­taal zonder Metaalunie: mogelijk toch ‘precisie­sta­kin­gen’ in regio

EINDHOVEN - Een ‘unieke situatie’ in de kleinmetaal. Na zes maanden staken is er een cao-akkoord, maar toch is het niet klaar. Eén van de werkgeversorganisaties - de Koninklijke Metaalunie - doet niet mee. Dat betekent dat op bedrijfsniveau weer stakingen kunnen uitbreken, zegt regionaal FNV-bestuurder Peter Reniers.

15:21