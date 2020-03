Brutale drugsdumping: bus vol met drugsafval achtergelaten in centrum van Bergeijk

Giebelen tijdens de online muziekles

28 maart VALKENSWAARD - Online lesgeven. Dat is niet alleen de oplossing voor het gewone onderwijs. Ook muziekscholen houden zo contact met hun leerlingen. Al is het niet ideaal, het is toch een goede vervanging voor de reguliere lessen. Zowel leraren als leerlingen zijn blij met de mogelijkheden die internet biedt.