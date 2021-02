Budels getint kinderboek in de race voor literatuurprijs

BUDEL - Het kinderboek ‘Het Pungelhuis’ van schrijfster Annet Huizing werd onlangs genomineerd voor de Prijs van de Jonge Jury. Het boek gaat over de jonge Ole en het geheime smokkelverleden van zijn overleden opa. Die woonde in Orpel, een fictief grensdorp dat verdacht veel gelijkenissen met Budel vertoont.

Vreemd is dat niet, want de in Geldrop opgegroeide Huizing deed voor het boek research in de Kempische grensregio. In Budel bezocht de in Utrecht woonachtige kinderboekenschrijfster onder meer het Smokkelmuseum. Ook sprak ze uitgebreid met museumcoördinator Toon van Cranenbroek en mede-oprichtster Ans Baks. Maar waar andere Cranendonckse kernen wel worden genoemd, blijft Budel lang onvermeld in het boek. Dat gebeurt pas in het nawoord.

Lokaal tintje

De jeugdroman verscheen al afgelopen zomer, maar veel Cranendonckers zal het lokale tintje waarschijnlijk zijn ontgaan, vermoedt Van Cranenbroek: ,,We waren van plan om het boek ook in Budel ten doop te houden, maar vanwege corona is het daar vooralsnog niet van gekomen.”

Het boek van de Zilveren Griffel-winnares is vanzelfsprekend opgenomen in de museumbibliotheek. Van Cranenbroek: ,,Het is goed dat kinderen nu ook via een kinderboek weet krijgen van het smokkelverleden. Voor hen is dit vaak een vergeten periode. Het is moeilijk voor de jeugd om zich een voorstelling van het vroegere smokkelen te maken. Dat komt doordat fysieke grenzen in Europa amper nog bestaan. In dat opzicht heeft de grensafsluiting met België van het afgelopen voorjaar verhelderend gewerkt.”

Veel elementen van het smokkelen komen in Het Pungelhuis terug. Van Cranenbroek: ,,Ik denk dat veel oude smokkelaars zichzelf hierin zullen herkennen. Het boek schetst daarnaast een beeld van de samenleving van destijds. Daarnaast is het ook nog eens een mooi en grappig boek.”

Smokkelen in de genen

Bij veel Cranendonckers zat het smokkelen in de genen. Het was wijdverbreid. Ook Van Cranenbroek smokkelde vroeger wel eens een reep chocolade of een pakje sigaretten de grens over. Het smokkelen werd in de hand gewerkt door de prijsverschillen tussen producten in beide landen. Zo bracht een pakje roomboter in de jaren vijftig in België twee keer zo veel op. De boter werd onder ander in pungels (juten zakken) de grens over gesmokkeld.

Over het smokkelen hangt een deken van romantiek en nostalgie. ,,Maar het was later soms ook een keiharde, criminele strijd, waarbij werd geschoten en ook doden vielen. Dit gebeurde vooral vanaf het begin van de jaren zestig. Er vonden regelmatig wilde achtervolgingen plaats. Daarbij werd gebruik gemaakt van gepantserde wagens en kraaienpoten om de commiezen (douaniers, red.) te snel af te zijn”, aldus Van Cranenbroek, zelf een oud-douanebeambte.

Het Pungelhuis is onder meer verkrijgbaar bij de VVV en het Smokkelmuseum aan de Markt 22a in Budel. Het boek kost 14,95 euro en kan op afspraak worden afgehaald. Bestellen kan via info@vvvcranendonck.nl. Meer info: smokkelmuseumcranendonck.nl