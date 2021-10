Buitengeluksgevoel doorgeven aan kinderen tijdens mountainbiken

,,Komaan! Ja, schakelen én trappen. Goed zo. Borst naar je stuur. Prima, top.” Drie vrouwenstemmen moedigen de kinderen in de leeftijd van acht tot dertien jaar aan tijdens een heuvelbeklimming in de bossen rondom de Kemmer.

Het is de eerste oefening van die middag; leren schakelen. Popelend staan ze achter elkaar, helm op hun hoofd, fiets in de hand. ,,Ja, Teun, kom maar door.” Achteraan in de rij wordt een rem van een fiets gerepareerd door begeleider Twan van Dijck (50).

Quote Het is zó fijn om buiten bezig te zijn Bilge Özer, Oirschot’s FietsChicks

Bilge Özer (37), Brigitte van Rosmalen (29) en Conny Neggers (47) zijn zelf al jaren fanatieke mountainbikers. Samen hebben zij al vele kilometers in de benen zitten. Özer richtte 4,5 jaar geleden de Oirschot’s FietsChicks op, een groep van inmiddels zo’n veertig vrouwen die wekelijks mountainbiken of wielrennen. Samen met haar fietsmaatjes Brigitte en Conny bedacht ze deze activiteit voor kinderen.

Özer:,, Mountainbiken is zo’n fijne activiteit. Je bent actief bezig in bossen, langs hei, over slingerpaadjes. Ik fietste laatst nog met Brigitte door de bossen en we zeiden wel drie keer tegen elkaar ‘wat is het toch mooi onderweg’. Het is zó fijn om buiten bezig te zijn. Dat buitengeluksgevoel, dát willen we doorgeven aan kinderen.”

Mountainbike, helm en bidon met water

Neggers:,, Regelmatig fietsen Twan en ik met onze zoon Guus in de bossen. Soms gaan er wat vriendjes van hem mee. Wat zou het leuk zijn om meer kinderen goed te leren mountainbiken, bedachten we. Hier in Oirschot was er dat nog niet.”

Met vieren gingen ze om tafel om het idee concreet te krijgen. Neggers: ,,We hebben contact opgenomen met Corné Boot, bewegingscoach bij Do-It van gemeente Oirschot. Hij stapte ook in. Dan is het verzekeringstechnisch ook allemaal voor elkaar. De kinderen moeten zelf een goede mountainbike meebrengen, een helm en bidon water. De kosten zijn 1 euro per keer.”

Quote Kijk je naar een boom, dan fiets je tegen die boom Bilge Özer

Flink wat modderspatten verder: de tweede oefening iets verderop in de bossen: een steil paadje trotseren. ,,Goed kijken waar je naar kijkt. Kijk je naar een boom, dan fiets je tegen die boom. Hang naar achteren.” Allerlei tips worden gegeven. Özer legt ondertussen een ketting weer terug op de tandwielen.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Kinderen krijgen in de bossen van Oirschot mountainbikeles. © DCI Media

De groep is inmiddels in tweeën gesplitst. De meer ervaren kinderen gaan naar een nog steiler paadje. Maar dat blijkt voor sommigen toch nog iets te eng. Of toch niet? Met geconcentreerde blik en bolle wangen trotseert een jongen alsnog het steile pad. De anderen volgen. ,,Oh, dit is leuk. En helemaal niet moeilijk.” Neggers: ,,Kijk, en hier word ik nou blij van.”

Van Rosmalen geniet ook enorm van al die glunderende moddergezichten. Zij gaf eerder ski-les aan kinderen. ,,Zelf fietste ik in mijn jeugd bij een mountainbikeclub. Dat was zó leuk om te doen, dat wil ik doorgeven.”

‘Superleuk om te doen’

Lisa van Dyck (10) uit Middelbeers is het enige meisje vandaag. Maar dat vindt ze helemaal niet erg. “Het is superleuk om te doen. Met vriendinnen mountainbike ik ook wel eens bij Wit Holland, daar zijn ook mooie steile paadjes. Bij thuiskomst moet ik mijn fiets zelf schoonmaken.”

Teun Rutten (10) was er voor de eerste keer. Hij heeft veel geleerd, dat had hij niet verwacht. ,,Bergop afschakelen, slalommen. Volgende keer ben ik er weer bij.”

Voor de tweewekelijkse activiteit op zaterdagmiddag van 13.45 tot 15.30 uur kunnen kinderen zich aanmelden via oirschotsfietskids@gmail.com.