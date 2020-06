Bungalowpark De Kempervennen in Westerhoven na 11 weken weer open: ‘Blij dat we weer wat kunnen’

Overal zijn routes gemaakt. Bij de e-cars en de fietsenverhuur zijn ook routes met touwen aangegeven. Verderop richting de nieuwe ingang van het subtropisch zwembad staan vijftig witgeschilderde voeten op het asfalt om de nieuwe postcoronaroute aan te geven. "De mensen mogen niet in het zwemparadijs douchen. Ze moeten onder hun gewone kleding hun zwemkleding al hebben aangedaan."



In het zwembad zijn ook routes aangegeven die overal door toezichthouders in de gaten worden gehouden. Chalina Khedoe uit Rotterdam loopt met haar man en kindje in het zwemparadijs. "We zijn hartstikke blij dat we weer in dit park mogen. We zijn vaste Center Parcsgasten maar kenden dit park nog niet. Het is een beetje zoeken in het begin. Iedereen doet zijn best. Alles staat goed aangegeven," zegt Chalina wat beaamt wordt door haar man.