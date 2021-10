Buren van ijssalon 't Bakhuis in Oostelbeers voelen zich nog steeds niet gehoord in overlastkwestie

Verhitte strijd rond Oostelbeer­se ijssalon: ‘Straks hebben we een complete kroeg in de wijk’

21 april OOSTELBEERS - Onenigheid over vermeende overlast van ijssalon 't Bakhuis in Oostelbeers zorgt voor spanningen in het kleine dorp. De verhoudingen tussen de uitbaters en omwonenden zijn inmiddels kouder dan het ijs zelf. ,,Maar we gaan niet opgeven.”