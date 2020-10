Burgemeester Bladel doet moreel appel op inwoners: ‘Ben voorzichtig’

BLADEL - De besmetting van het covid-virus zit in Bladel vooral in de leeftijdscategorie 19-29 jaar, met name in de thuissituatie. ,,Daar zijn de mogelijkheden van de gemeente zeer beperkt. Ik kan alleen maar een moreel appel doen op inwoners van Bladel om voorzichtig te zijn.”

Dat antwoordde burgemeester Bosma maandagavond in de commissie Financiën tijdens de rondvraag. Partijen als VVD, Bladel Transparant en D66 informeerden daar naar de stand van zaken rond het virus. Bladel treft het trieste lot landelijk ‘lijstaanvoerder’ te zijn als het om relatieve besmettingen gaat.

,,Waar komt dit toch vandaan? Dat gaat dagelijks door mijn hoofd", zo begon de burgmeester zijn uitvoerige antwoord. Net voor de kermis werd Bosma door de GGD regelmatig bijgepraat wie er besmet was en waar dat door kwam. Dat hield snel op. Bosma kwam erachter dat het bron- en contactonderzoek door de GGD niet vol te houden was. ,,Het aantal contacten dat mensen tegenwoordig hebben, is zo groot. Het is onbegonnen werk daar onderzoek op te verrichten.”

Pius-X

De burgemeester houdt zich regelmatig aan zijn eigen onderzoek. Hij heeft veel contact met Pius-X en de zorginstellingen. ,,Het is een zeer diffuus beeld. De categorie 19-29 jaar steekt er in negatieve zin bovenuit. De tweede categorie die daar op volgt is die van 50-59 jaar. Die eerste groep zijn vooral de studenten, maar Bladel is geen studentengemeente. Wel hebben we studerenden die thuiskomen.”

De politie Zuidoost-Brabant rapporteert dat het in de regio nog betrekkelijk rustig is. ,,Veel illegale feesten hebben we niet", weet Bosma. ,,Er gebeurt gewoon niet zoveel. Maar dat verklaart niet waarom Bladel zo hoog scoort. Als we een melding krijgen dat er iets gebeurt, gaan we er direct op af. Café Den Bel was gewaarschuwd, ging over het randje en toen ging het mis. Dan nemen we actie. Maar de besmettingen zitten vooral in de thuissituaties. Daar kunnen wij niet komen.”

Dampende hoofden

De gemeente wil op een positieve toon uitventen dat inwoners zich aan de regels moeten houden, aldus Bosma. Onlangs kwam hij ‘s avonds in Netersel een groep wandelaars tegen die met ‘dampende hoofden’ boven een kaart hingen. ,,Ik heb me omgedraaid, dat doe ik dan wel, en heb ze aangesproken. Maar ja, dan loop ik door en dan moeten we maar zien. Kijk, mensen moeten het zelf oppakken.”

In polonaise

De gemeente is met de carnavalsverenigingen in gesprek. ,,Zoals vorig jaar gaat het nu geen carnaval worden. De Muggezifters houden op 7 november online een prinsverkiezing. Zo kan het ook. Maar met vijftien man een wagen bouwen of in polonaise achter de prins aan in een zaal, dat kunnen we wel vergeten.”